Defesa alerta para chance de pancadas de chuva no Vale hoje

A Defesa Civil Estadual de São Paulo alerta para a chance de pancadas de chuva no Vale do Paraíba nesta sexta-feira (14). A condição também vale para o restante do estado.

De acordo com o órgão estadual, a sexta começou com registro de chuva fraca muito isolada na faixa leste paulista e tempo firme nas demais áreas, com o clima entre nublado e mais firme no Vale do Paraíba.