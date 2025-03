Incêndio atinge casa em Caraguatatuba e põe moradores em risco

Uma casa de Caraguatatuba foi atingida por um incêndio na noite de quinta-feira (13) e exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros, em razão do risco aos moradores.

O incêndio aconteceu em uma residência localizada na alameda José Francisconi, no bairro Porto Novo.