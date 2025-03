Que bolada! Aposta de Paraibuna leva R$ 866 mil na Lotofácil

Um apostador de Paraibuna ganhou R$ 866.532,68 na Lotofácil, durante o concurso 3341, na noite desta quinta-feira (13). Ele foi um dos dois ganhadores do prêmio principal, já que o outro sortudo é de Osasco, na Grande São Paulo.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, esse sortudo de Paraibuna fez uma aposta simples através dos canais eletrônicos, ou seja, nem precisou sair de casa. Agora, se aplicar esse valor em uma caderneta de poupança, irá render cerca de R$ 45 mil por mês, se não mexer no dinheiro. Neste sorteio da Lotofácil, os números sorteados foram: