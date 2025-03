Polícia Civil recupera celular roubado e socorre adolescente

Na manhã desta quinta-feira (13) policiais civis da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté cumpriram um mandado de busca e apreensão na cidade de Taubaté, resultando na recuperação de um aparelho celular produto de roubo.

A ação faz parte das investigações de um crime ocorrido no dia 22 de janeiro de 2025, quando um casal foi rendido por dois assaltantes, que levaram seus telefones celulares e joias.