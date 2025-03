Homem é condenado após ajudar irmão a matar cunhada e 2 sobrinhos

Um homem foi condenado por ajudar o irmão a ocultar o corpo da cunhada e de seus do sobrinhos, de 2 e 4 anos, em Presidente Getúlio (SC). A Justiça condenou Gelvani Haskel por auxiliar o assassinato da ex-cunhada, Edineia Telles, de 34 anos, e dos dois sobrinhos. O caso ocorreu em 27 de agosto de 2024.

Ele foi considerado culpado pelos crimes de ocultação de cadáver, posse de arma de fogo de uso permitido e por não comunicar a violência contra criança a uma autoridade pública. A pena foi de 6 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, além de indenização no valor de R$ 500 mil às famílias das vítimas.