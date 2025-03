Caraguatatuba abre processo seletivo para educadores físicos

A Prefeitura de Caraguatatuba abriu um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 50 profissionais, sendo 28 professores de Educação Física e 22 formadores esportivos. O objetivo é atender à demanda por atividades esportivas no município e promover a prática de esportes entre a população. As vagas incluem modalidades como Jiu-Jítsu, karatê, boxe, atletismo, futebol, surf, beach tennis e skate.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias 18 e 19 de março, na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, localizada na Avenida José Herculano, 50, Jardim Britânia, das 9h às 16h. Não há taxa de inscrição. Os candidatos devem apresentar documentos exigidos no edital, disponível no Diário Oficial do município. Professores de Educação Física precisam comprovar diploma na área, enquanto formadores devem ter ensino médio completo e certificação emitida por federações ou confederações reconhecidas.