TJ nega ação que contestava 215 funções de confiança de Taubaté

O Tribunal de Justiça considerou improcedente a ação em que a PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) pedia que fossem declaradas inconstitucionais 215 funções de confiança da Prefeitura de Taubaté.

As funções contestadas são da área da educação: coordenador de área (5) e professor coordenador (210). Essas funções são exercidas por servidores de carreira, mediante acréscimo no salário - de 32% no caso de coordenador de área, e de 11,5% no caso de professor coordenador.