Cadê a Bia? Mãe procura filhinha que desapareceu com o pai

De acordo com a mãe, Mariane de Freitas, Bianca deveria ter sido entregue no dia 5 de abril, após o período de visita do pai, que tem direito de ficar com a filha a cada 15 dias. No entanto, Anderson não compareceu ao ponto de encontro, na escola onde a menina estuda, e não atendeu às tentativas de contato da família.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Fizemos contato com o advogado dele, com a mãe e o irmão, mas ninguém tinha informações. O irmão disse que estava sem contato com ele desde o dia 1º”, relatou Mariane, que registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia do desaparecimento.

As investigações começaram no dia seguinte, e no dia 7 de abril foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de Anderson, mas ele e a filha não foram encontrados. A família suspeita que o homem, que é músico e autônomo, possa estar em outra cidade. Ele teria informado a colegas que se apresentaria em Piratuba, mas não chegou ao local.

A última aparição confirmada de pai e filha foi na região do Morro do Baú, em Ilhota, onde foram vistos descendo de um carro de aplicativo com malas e uma caixa de som. A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Blumenau segue investigando o caso e pede que qualquer informação sobre o paradeiro dos dois seja repassada ao Disque Denúncia 181 ou pelos telefones 47 9996-3160 e 47 9984-4785, número da mãe da menina.