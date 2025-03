Casal e bebê são encontrados mortos após trocar de cidade

Um crime chocou a cidade de Alvorada do Norte, no Entorno do Distrito Federal, na última terça-feira (11). Os corpos de Flávio dos Santos Neri e Jéssica Cristina de Assis, além da filha Naira Gabrielly foram encontrados pela Polícia Civil, que investiga o caso como homicídio. O casal havia se mudado do Distrito Federal para a região em busca de uma vida melhor para os filhos.

De acordo com o delegado Thiago Ferreira Farias, responsável pelas investigações, a motivação do crime pode estar relacionada a uma disputa por terras entre Flávio e o suspeito, cuja identidade ainda não foi revelada. A Polícia Civil trabalha para localizar e prender o acusado.