Adolescente grávida é morta e bebê é arrancado vivo do ventre

Uma adolescente grávida de nove meses foi morta e teve o bebê vivo arrancado do ventre pelos criminosos nesta quarta-feira (12), em Cuiabá (MT).

Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, que estava no nono mês de gestação, foi enforcada até a morte com um fio e, logo em seguida, teve o bebê retirado do ventre. O corpo foi encontrado em uma cova rasa.