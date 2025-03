'Descanse em paz, vô'; adeus a seu Florivaldo

Florivaldo Xavier de Oliveira deixará saudades aos amigos e familiares em Jacareí. Ele faleceu nesta quinta-feira (13), aos 79 anos, menos de um mês antes de completar os 80.

Seu Florivaldo seria cremado ainda na noite desta quinta, no crematório Campo das Oliveiras. Apesar da dor da perda, ele deixará boas lembranças de uma pessoa alegre, de bem com a vida e cheio de amigos. "Descanse em paz, vô. Eu te amo", escreveu a neta Letícia Duarte.