Tragédia: menina de 10 anos morre após ataque cardíaco na escola

Uma triste notícia chocou os moradores de Moraújo na tarde desta terça-feira (11). Danielly Moreira Segundo, uma menina de apenas 10 anos, morreu após sofrer um infarto enquanto brincava na Escola Municipal Antônio Gonçalves Machado, situada na comunidade de Angicos.

De acordo com testemunhas, Danielly estava jogando futebol com os colegas durante o recreio quando começou a sentir fortes dores no estômago. Em seguida, desmaiou. O professor de Educação Física, que acompanhava as crianças, prestou os primeiros socorros, enquanto uma equipe de emergência foi chamada ao local.