São José e Taubaté definem segurança no Clássico do Vale

As diretorias de São José e Taubaté se reuniram na tarde desta quinta-feira (13), com a Polícia Militar, em São José dos Campos, para traçar as estratégias de segurança para o Clássico do Vale, sábado (15), a partir das 17h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Como se trata de um jogo de alto risco e ainda em fase eliminatória, os cuidados precisam ser redobrados. Neste encontro, participaram membros da GCM (Guarda Civil Municipal), Mobilidade Urbana e Fiscalização de Posturas da prefeitura de São José, além do delega da FPF (Federação Paulista de Futebol), responsável pelo jogo.

No encontro, ficou definido que o capitão Euler Guimarães, da Polícia Militar, será o responsável pelo policiamento no dia do jogo. Por sua vez, os oficiais da PM de Taubaté ficarão responsáveis pelo jogo de volta, no dia 19 de março, em Taubaté, às 20h, no Joaquinzão.