VÍDEO: Empresários 'seguidores de Jesus' agridem mulher juntos

Dois empresários foram expulsos do Movimento Legendários, grupo que promove transformação pessoal e espiritual baseada em valores cristãos, após agredirem uma biomédica em Cuiabá (MT). O caso ocorreu no sábado (8), Dia Internacional da Mulher, durante uma discussão no parquinho de um restaurante no bairro Jardim das Américas.

Celso Biancardini Gomes da Silva Júnior e Rafael Dias foram flagrados por câmeras de segurança puxando os cabelos e socando o rosto da biomédica Thanize Gribler, de 29 anos. A mulher de um dos empresários também teria participado da agressão. O desentendimento começou após uma briga entre crianças no local.