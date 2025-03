À Justiça, MP defende suspensão da licitação do ônibus em S. José

A reportagem questionou tanto a Prefeitura quanto a Urbam sobre o parecer do MP, mas nem o município e nem a estatal haviam se manifestado até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

Processo.

A manifestação do MP foi apresentada na ação movida pelo vereador Lino Bispo (PL), que faz oposição ao governo Anderson Farias (PSD). No processo, o parlamentar pede a suspensão do processo licitatório com base em supostas irregularidades, como falta de concorrência, transferência de custos para a Prefeitura, desconsideração de estudo técnico contratado pelo próprio município e risco de aumento na tarifa.

Em fevereiro, a Prefeitura já apresentou defesa no processo, na qual negou qualquer irregularidade no processo licitatório.