Madrasta prende enteado por 20 anos dentro de 'casa do terror'

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O enteado teria provocado o incêndio para desesperadamente tentar escapar do cativeiro. O local tem sido chamado pela imprensa dos EUA como a "casa do terror".



A madrasta, identificada como Kimberly Sullivan, de 56 anos, chegou a ser presa, mas pagou fiança de US$ 300 mil e foi liberada.



*Com informações do New York Post.