ATENÇÃO: Outra criança passa mal na escola após morte de Bryan

Outra criança passou mal na mesma escola do menino Bryan Schroll, de 9 anos, que morreu no último sábado (8) após mal-estar na unidade escolar de Taubaté no dia anterior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Agora já são quatro os alunos da escola municipal José Sant’Anna de Souza, no bairro Chácara Flórida, em Taubaté, que tiveram problemas de mal-estar na unidade.