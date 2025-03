Alerta de tempestade para o Vale e Litoral, diz Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para tempestades que devem atingir o território paulista entre quinta-feira (13) e domingo (16). A faixa leste do estado, que inclui a Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e regiões de Campinas e Sorocaba, será a mais afetada. O fenômeno é influenciado por um sistema meteorológico no Sul do Brasil, que deve intensificar as chuvas em São Paulo.

De acordo com a previsão, os dias terão períodos de sol entre nuvens, com sensação de calor e tempo abafado. No entanto, a combinação do aquecimento diurno com a umidade vinda do oceano e da Amazônia favorecerá a formação de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios, ventos fortes e, em alguns casos, queda de granizo.