Vídeo mostra detalhes do novo carro da Volks feito em Taubaté

De acordo com a Volks, a produção do modelo gera 260 novos empregos diretos na fábrica de Taubaté, sendo 40% de contratadas mulheres. Gera ainda até 2.600 novos empregos indiretos na cadeia de fornecedores.

O Tera foi 100% desenhado, desenvolvido e produzido no Brasil. O modelo será lançado comercialmente no primeiro semestre deste ano para reforçar a posição da Volkswagen no segmento de SUV, mercado que a montadora lidera no país.

O novo modelo, cuja produção em série começa até o final deste mês, demandará ainda R$ 3,23 bilhões em compras de peças neste ano, valor que representa 12% do total de compras de peças previsto pela Volkswagen do Brasil – R$ 26,3 bilhões em 2025.