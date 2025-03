VÍDEO: Em 'carrão' conversível, mulher exibe corpo para policiais

Em imagens gravadas, uma mulher foi flagrada exibindo o corpo para policiais dentro de uma BMW conversível. Ela utilizava apenas roupas íntimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu enquanto os policiais passavam de viatura pela avenida Miguel Alonso Gonzales, no Guarujá, litoral de São Paulo.



Em determinado momento, a mulher, rebolando para os policiais, chega a abaixar o sutiã. No vídeo, é possível ver que os policiais reduzem a velocidade e observam a mulher, não intervindo na cena.