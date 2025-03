Novo carro da Volks feito em Taubaté gera quase 3.000 empregos

O novo carro tem índice de 80% de nacionalização (peças fabricadas no Brasil) e contará com 241 fornecedores de peças, dos quais mais de 230 são empresas brasileiras. Não à toa, o carro é considerado “o Volkswagen mais importante dos últimos tempos para a região América do Sul”.

“O modelo é valoriza o talento dos brasileiros. Para produzir o Tera em Taubaté, estamos gerando 260 novos empregos diretos na fábrica, sendo 40% mulheres, e até 2.600 empregos indiretos estão sendo criados na cadeia de fornecedores. Considerado o Volkswagen mais importante dos últimos tempos para a região América do Sul, o SUVW Tera é o 4º modelo da nossa ofensiva de 16 lançamentos até 2028, como parte dos investimentos robustos de R$ 16 bilhões da marca no Brasil. Assim, demonstramos mais uma vez o nosso compromisso com o País e as nossas pessoas”, disse Ciro Possobom, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil.

Além dos diretores da Volks, participaram do evento de apresentação do novo carro em Taubaté o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo).