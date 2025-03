Campos do Jordão terá programação especial de Páscoa na cidade

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, inicia neste mês uma programação especial para a Páscoa, com atrações gratuitas no Parque Capivari, principal ponto turístico da cidade. As celebrações começam no dia 22 de março e seguem até 22 de abril, com decoração temática, apresentações musicais e exposições artísticas. A expectativa é receber mais de 400 mil visitantes durante o período.

O Parque Capivari será o centro das atividades, com destaque para um coelho gigante de 4 metros de altura, ovos de Páscoa coloridos e um trenzinho temático para fotos. A decoração especial promete criar um ambiente atrativo para famílias e turistas.