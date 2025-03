Efeti: não concessão de reajuste travou obra no Bosque dos Ipês

Na ação, a empresa afirmou que, dessa forma, passou a servir "ilegalmente como verdadeira financiadora da obra pública, sem nenhuma perspectiva de recebimento da contraprestação pecuniária pactuada conforme a lei e o direito no contrato".

À Justiça, a Prefeitura alegou que os pedidos de reajuste foram feitos pela empresa logo após serem assinados aditivos no contrato, sem que a JB "tivesse promovido qualquer ressalva". "Ao executar normalmente a obra contratada sem mencionar o interesse na concessão do reequilíbrio, a contratante [JB] criou a legítima expectativa no município de que não existia impedimentos no regular andamento da obra e de que não haveria necessidade de repactuação das obrigações contratuais", argumentou o município.

Na sentença, em janeiro de 2025, o juiz Eduardo de França Helene afirmou que "a mera formalização de aditivo" no contrato "não afasta o dever do município em efetuar tal reajuste", e que o pedido da empresa "deveria ter sido analisado e deferido, conforme disposto no pacto".