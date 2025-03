Taubaté intensifica vacinação contra febre amarela na zona rural

A Prefeitura de Taubaté está reforçando a campanha de vacinação contra a febre amarela na área rural do município. A ação, coordenada pela Secretaria de Saúde, tem como objetivo imunizar moradores de bairros afastados da região central, onde o risco de transmissão da doença é maior devido à presença de mosquitos silvestres que transmitem o vírus.

As equipes da Atenção Primária à Saúde estão percorrendo as localidades casa a casa para verificar as cadernetas de vacinação e aplicar as doses necessárias. No bairro Vila Velha, que faz divisa com Caçapava, 22 moradores foram vacinados após a visita dos agentes. Além disso, 16 estudantes de uma escola local também receberam a imunização, com autorização dos responsáveis, por não terem completado o esquema vacinal.