Polícia prende homem por posse ilegal de arma em Lorena

Na noite de quarta-feira (12), policiais militares da Força Tática do 23º Batalhão prenderam um homem por posse ilegal de arma de fogo no bairro Industrial, em Lorena. Durante uma ação de patrulhamento, os agentes abordaram o suspeito e encontraram em seu poder um revólver, calibre .32, com cinco munições intactas.

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso. A polícia reforça a importância de denúncias anônimas. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, número 181, ou à PM, através do 190.