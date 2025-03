Taubaté quer mais prazo para regularizar 130 cargos comissionados

A Prefeitura de Taubaté solicitou que seja ampliado de 120 para 180 dias o prazo para se adequar à decisão do Tribunal de Justiça que considerou inconstitucionais 130 dos 175 cargos comissionados da administração municipal.

No pedido, a Prefeitura alega que o governo Sérgio Victor (Novo) "pretende reformular a estrutura administrativa do município, transformando cargos comissionados de natureza técnica em cargos efetivos, além de outras providências importantes".