Clássico do Vale: São José e Taubaté iniciam mata-mata histórico

Chegou a hora! São José e Taubaté se enfrentam na tarde deste sábado (15), a partir das 17h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, no jogo de ida das quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2025.

Quis o destino que as duas equipes de maior rivalidade da região fizessem o Clássico do Vale no primeiro confronto eliminatório. Assim, um dos dois seguirá nas semifinais, enquanto outro ficará pelo caminho.