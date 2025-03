Volks apresenta o novo SUV Tera, carro que será produzido no Vale

A montadora Volkswagen apresentou na tarde desta quinta-feira (13), na fábrica de Taubaté, o novo carro da marca, 100% desenvolvido no Brasil, o SUV Tera.

O evento, que contou com a presença da direção da Volks da América do Sul, marca o início da produção do veículo na fábrica de Taubaté. Também participaram do evento o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo).

O Tera será o SUV de entrada da Volks e aposta da marca para dominar o mercado. O modelo será exportado para 25 países. A produção do carro em Taubaté gerou 260 empregos diretos e quase 3.000 indiretos na cadeia de fornecedores.