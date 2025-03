Após 3 dias, jovem Matheus é encontrado com vida em São José

Boa notícia!

Após três dias desaparecido, o jovem Matheus Costa, 24 anos, foi encontrado com vida em São José dos Campos nesta quinta-feira (13). Morador de São Sebastião, o rapaz foi localizado em uma unidade de saúde. A informação é do 'Radar Litoral'.

Segundo o site, o estado clínico de Matheus não foi divulgado. A família havia registrado o desaparecimento em um boletim de ocorrência.



Matheus havia saído de casa na última segunda-feira, às 8h40, para trabalhar, e então havia desaparecido.