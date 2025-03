Médico morre carbonizado após acidente com carro elétrico na BR

O médico Alberto Dalmacio, de 35 anos, morreu carbonizado após um acidente na BR-060 na noite de terça-feira (11), no trecho que liga Anápolis (GO) a Brasília. O carro elétrico conduzido pelo médico se chocou contra uma árvore e pegou fogo. Alberto era médico da Polícia Científica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele guiava um Volvo XC40 elétrico e chovia forte no momento do acidente. O motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu em uma árvore. O carro pegou fogo rapidamente, antes da chegada do resgate. O corpo só foi identificado no dia seguinte.



Alberto trabalhava como médico legista no IML (Instituto Médico Legal). O acidente está sendo investigado pela polícia.