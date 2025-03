VÍDEO: Briga generalizada entre turistas e ambulantes em Ubatuba

Viralizou um vídeo que mostra uma pancadaria generalizada envolvendo turistas, vendedores ambulantes e banhistas na Praia do Tenório, em Ubatuba, na tarde desta quarta-feira (12). Nas imagens, um homem aparece ensanguentado, após ser agredido com um capacete. As informações são do jornalista Francisco Trevisan.

A confusão ocorreu na entrada principal da praia, onde um veículo estava estacionado. Durante o tumulto, um grupo entrou no carro e deixou o local. O conflito durou cerca de 20 minutos.