São José visita o Mesquita e busca primeira vitória na LBF

A equipe joseense, comandada pelo técnico Leandro Leal, começou com derrota, também fora de casa, quando levou 72 a 58 do Corinthians, no ginásio Wlamir Marques, na Capital Paulista, na semana passada.

Agora, as meninas precisam reagir, mas terão outro jogo complicado. Até porque o Mesquita ainda não jogou e faz a estreia no campeonato, com apoio da torcida e empolgação. " É um jogo difícil, ainda mais fora de casa. Ano passado tivemos muitas dificuldades jogando contra elas no Rio de Janeiro, a equipe do Sodiê é muito intensa. Sabemos que elas vão colocar muita pressão, vão impor muita velocidade e dificuldades na parte física para nós", disse o treinador joseense.

Desta vez, ele espera que o time saiba controlar melhor a partida. "Para esse ano espero que consigamos cadenciar mais o jogo e atacarmos com mais calma. Sabemos que é um ambiente diferente do que encontramos no resto da Liga, a torcida faz realmente muita diferença, então precisamos estar preparados. É um confronto direto pensando em classificação. Acredito que se conseguirmos colocar em prática o nosso estilo de jogo e mantivermos a cabeça tranquila, temos totais condições de sairmos com a vitória", afirmou.

Enfim, o time de São José dos Campos espera fazer bonito em quadra, se recuperar do revés da estreia e somar a primeira vitória para embalar. Na LBF 2025, os 11 times se enfrentam em turno e returno na primeira fase. Depois, os oito primeiros colocados se classificam para a segunda fase torneio, os playoffs.