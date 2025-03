‘Qualidade servirá para todas as unidades de SJC’, diz Anderson

São José dos Campos tem quase 70 unidades de saúde, com dois hospitais, e quase 1 milhão de cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) ativos, o que significa que o município atende milhares de pacientes de outras cidades.

O padrão de qualidade no atendimento em saúde reconhecido pela certificação de nível 3 da ONA (Organização Nacional de Acreditação), recebida por unidades de saúde de São José dos Campos nesta quinta-feira (13), servirá de padrão para todas as outras unidades da rede municipal.

Obtiveram o certificado nível 3 da ONA o Hospital Municipal, cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) – Novo Horizonte, Eugênio de Melo, Vista Verde, Vila Tesouro e Vila Industrial –, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do Alto Vale do Paraíba e o Centro de Reabilitação Lucy Montoro, administrado pelo Governo do Estado de São Paulo.

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que a certificação servirá de base para o padrão de qualidade em todas as unidades da saúde da cidade.

“Vamos pegar as boas práticas e levar para outras regiões. A UPA do Campo dos Alemães já foi certificada como o ONA 1 e estamos trabalhando para melhorar. O Hospital Clínicas Sul também está no mesmo processo. As nossas unidades de saúde que são gerenciadas diretamente pela prefeitura também passarão pelo processo de certificação e reconhecimento de melhoria continuada.”