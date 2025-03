Rede de saúde de São José recebe certificação nacional

A rede municipal de saúde de São José dos Campos conquistou a certificação de nível 3 da ONA (Organização Nacional de Acreditação), representando o mais alto padrão de excelência nos serviços prestados à população.

O reconhecimento abrange o Hospital Municipal, cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) – Novo Horizonte, Eugênio de Melo, Vista Verde, Vila Tesouro e Vila Industrial –, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do Alto Vale do Paraíba e o Centro de Reabilitação Lucy Montoro, administrado pelo Governo do Estado de São Paulo.

