Jovem é dopada e estuprada após ir ao aniversário de uma amiga

Uma jovem estudante de 21 anos foi dopada, estuprada e acordou nua em um apartamento após ir à festa de aniversário de uma amiga, realizada em um bar. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (9), em Uberlândia (MG).

De acordo com a jovem, ela estava bebendo com amigos durante a festa, por volta de 3h. Ela afirma que "alguém" colocou uma substância sintética em sua boca -- por estar embriagada, ela diz que não identificou quem colocou a droga na boca dela. A estudante só recobrou a consciência às 5h, ao ser acordada pela amiga aniversariante.



Sentindo dores, ela acionou a polícia, em razão da suspeita de violência sexual. No apartamento, a polícia encontrou dois homens, além de roupas da estudante. Os dois foram presos e já tinham passagens por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma e outros. O caso é investigado pela polícia.