Após ter sido morta, Vitória foi estuprada por dois homens

Ela apresentava ferimentos no tórax e pescoço. A violência foi tamanha que, de acordo com a polícia, a adolescente quase teve a cabeça arrancada. O corpo de Vitória foi encontrado na tarde desta quarta-feira (5), em Cajamar (SP), após sete dias de desaparecimento. A jovem desapareceu quando voltava de ônibus do trabalho para casa.

A adolescente foi encontrada degolada, nua e com a cabeça raspada, além de ter as mãos envolvidas em um saco plástico. O caso chocou o país.

A adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, foi abusada sexualmente por pelo menos duas pessoas após ter sido torturada, agredida e morta. É o que aponta a perícia. A jovem foi morta por estrangulamento e, depois de morta, foi esfaqueada no rosto, pescoço e peito. A violência do caso, que abalou o país, chocou até mesmo policiais experientes. Vitória teria sido torturada durante dois dias.

Vitória voltava do restaurante em que trabalha, entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira. A última informações sobre a jovem é que ela embarcou em um ônibus, depois desapareceu. Antes do embarque, Vitória falou com a amiga sobre o medo que estava sentindo. Os "dois meninos" embarcaram no mesmo ônibus.

Minutos antes de desaparecer, Vitória havia enviado mensagens a uma amiga dizendo que "estava com medo", que "queria chorar".