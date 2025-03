Três são presos após tentativa de matar 4 pessoas em Cruzeiro

Três suspeitos de envolvimento em uma quádrupla tentativa de homicídio foram presos em Cruzeiro, na tarde de terça-feira (11). As prisões foram feitas em ação conjunta entre as polícias Militar e Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 23º BPM/I abordaram um veículo no bairro Vila Canevari, em Cruzeiro, envolvido em ocorrência de tentativa de homicídio ocorrida em data anterior, na qual quatro pessoas foram feridas por disparos de arma de fogo.



Durante a prisão do condutor do veículo, a equipe recebeu informações da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro sobre outros possíveis autores.



Em ação conjunta com as equipes da Polícia Civil, os policiais militares efetuaram diligências e detiveram mais dois suspeitos, além de apreender uma arma de fogo e munições.



Os suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial e permaneceram presos, à disposição da Justiça.