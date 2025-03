Casal é preso com quase 14 kg de droga em carro na Dutra

Um casal foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) transportando cerca de 14 quilos de drogas pela rodovia Presidente Dutra. A prisão ocorreu no trecho de Jacareí, na noite de quarta-feira (12).

Os policiais prenderam um homem de 35 anos e a namorada, de 24 anos, em um veículo que foi abordado pelo Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia de São José dos Campos da PRF na altura do km 165 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, por volta das 21h45.