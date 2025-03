Após morte de Bryan, prefeitura faz vistoria em escola de Taubaté

Ao notar que Bryan estava piorando, Juliana levou o filho até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Cecap. Com o agravamento do quadro, o menino foi transferido de ambulância para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). Durante o atendimento, a criança não resistiu e morreu às 3h30 de sábado.

Juliana disse que o filho sempre foi saudável, praticava esportes e que a morte dele pode estar relacionada a algo que ele ingeriu. “Meu filho sempre foi muito saudável. Na sexta ele estava muito feliz, como sempre. A gente precisa descobrir de onde surgiu isso, porque não aconteceu do nada. Se ele foi envenenado, vamos descobrir”, afirmou.



Outros dois alunos passaram mal na escola, um de 6 e outro de 13 anos, também com náuseas, dor de barriga, vômito e dor de cabeça. Ambos foram dispensados da aula por causa do mal-estar.

Em nota, a prefeitura disse que o caso do menino de 13 anos não tem relação com o ocorrido na sexta-feira (7), quando Bryan e a outra criança de seis anos passaram mal na escola.



“A Prefeitura esclarece que estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para assegurar a segurança de todos”, disse a administração municipal.