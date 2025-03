Embalsamadora arranca pênis do cadáver de estuprador

Uma funcionária de uma funerária em Houston, Texas, foi presa após cometer um ato de violência contra o corpo de um falecido condenado por crimes sexuais.

Amber Paige Laudermilk, de 34 anos, embalsamadora do Memorial Mortuary & Crematory, foi acusada de abuso de cadáver, um crime grave no estado. O caso, ocorrido em 19 de fevereiro, veio à tona apenas nesta semana, após investigações da polícia local.

