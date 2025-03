Musa do Only Fans é achada morta

Julie Diablotine, conhecida nas redes sociais como Juli Luxie, foi encontrada morta no apartamento onde morava em Essonne, região ao norte da França. A jovem, que produzia conteúdo para a plataforma adulta OnlyFans, estava sem contato com familiares há duas semanas, o que levantou preocupação e motivou a busca por informações sobre seu paradeiro.

De acordo com relatos da mídia local, o pai de Julie alertou as autoridades sobre o histórico de problemas de saúde mental da filha, incluindo episódios de depressão. A falta de resposta a mensagens e ligações nos últimos dias levou familiares a acionarem as autoridades, que encontraram o corpo da jovem em sua residência.

Investigação em andamento