São José e Taubaté divergem sobre números do clássico; confira

Por fim, se considerar apenas os tempos de profissionalismo e o período do Formigão do Vale, o Burro da Central leva vantagem. Entre 1964 e 1976, foram 18 jogos, com sete vitórias do Taubaté, cinco do São José e seis empates. Além disso, foram 25 gols do Burrão contra 20 do Formigão.

E, se for considerar apenas os confrontos entre o atual São José Esporte Clube e o Taubaté, a vantagem é joseense. Desde 1977, foram 44 jogos, com 18 vitórias do São José, 19 empates e 14 vitórias do Taubaté. O São José marcou 45 gols e sofreu 40. Enfim, a polêmica está lançada.