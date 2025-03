Projeto regulariza adicional de risco de vida para 3 categorias

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara um projeto que visa regularizar o pagamento de adicional de risco de vida para os cargos de agente fiscal de meio ambiente, agente de operação da Defesa Civil e às autoridades sanitárias.

No projeto, Sérgio explica que esses cargos já "vinham recebendo o adicional de risco de vida, mas sem segurança por não haver lei autorizativa de tal adicional a esses cargos e funções".