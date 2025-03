Onde está Thiago? Jovem faz tratamento contra esquizofrenia

A família de Thiago Teixeira, de 24 anos, procura por ele desde 8 de março, dia em que foi visto pela última vez, por volta das 14 horas, em Cachoeira Paulista.

Thiago, que faz tratamento psiquiátrico para esquizofrenia, saiu de casa após pedir para dar uma volta na cidade, algo que já havia feito outras vezes com autorização médica. Desta vez, porém, ele não retornou.

