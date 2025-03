Onde está Rodolfo? Homem perde a esposa e desaparece em São José

Um drama em São José dos Campos.

Abalado após visitar a esposa no hospital, o marido desapareceu e a família procura por ele. Onde está Rodolfo?

De acordo com a família, Rodolfo foi ao hospital na quinta-feira (6) e foi informado sobre o quadro de saúde da esposa, que havia sofrido complicações devido a uma cirurgia e era considerado gravíssimo. Desde então, ele desapareceu. A esposa morreu no último domingo (9). A família é do Jardim Coqueiro, na zona leste de São José.