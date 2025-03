Homem morre após ser atropelado pelo próprio irmão

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um crime chocou São Bernardo do Campo, no Grande ABC na manhã desta última terça-feira (11). Jairo Antonio dos Santos, de 41 anos, morreu após ser atropelado no estacionamento de uma concessionária na Avenida Pereira Barreto.

De acordo com testemunhas, um veículo VW/Gol azul passou pelo local momentos antes do crime e, em seguida, atingiu Jairo de forma intencional. Familiares relataram à polícia que os irmãos tinham um histórico de desentendimentos e que, no último domingo (9), haviam se envolvido em uma briga com ameaças mútuas.

Histórico de conflitos

Uma familiar da vítima informou à polícia que Jairo morava na casa que pertencia aos pais, onde o irmão também passou a residir recentemente. Ela contou que, após a discussão no domingo, Fernando teria ido até o local de trabalho de Jairo na manhã desta terça-feira e cometido o atropelamento.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime e serão analisadas pela polícia. O veículo utilizado no atropelamento está em nome do suspeito, o que reforça as investigações.

Prisão temporária e buscas