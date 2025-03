Homem pega 4 anos de prisão por divulgar fotos íntimas de mulher

A 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou um homem a quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por divulgar fotos íntimas de sua ex-mulher em um aplicativo de mensagens.

A decisão, que alterou uma sentença anterior de uma comarca do interior do estado, também inclui quatro meses de detenção em regime aberto e o pagamento de indenização por danos morais no valor de cinco salários mínimos, equivalente a aproximadamente R$ 7.590.