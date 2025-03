Onde está Vanildo? Ele foi visto pela última vez em Lavrinhas

Há mais de um mês, a família de Vanildo Cardoso Leal, de 58 anos, vive um drama: o desaparecimento do pai após uma série de eventos envolvendo uma viagem de ônibus e uma internação hospitalar. Vanildo saiu de Teófilo Otoni (MG) no dia 7 de fevereiro deste ano, com destino a São Paulo, onde seria recebido por seu irmão na rodoviária. No entanto, durante a viagem, ele passou mal, teve convulsões e precisou de atendimento médico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo relatos da filha, Raíssa Cardoso, Vanildo sofreu a primeira convulsão ainda no ônibus. O motorista parou o veículo e chamou socorro, mas ele teria se recuperado e seguido viagem. Na segunda parada, em Queluz, ele teve outra crise convulsiva, bateu a cabeça e foi levado pela CCR para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro. Ele deu entrada no hospital às 11h30 da sexta-feira (7 de fevereiro) e recebeu alta no mesmo dia, por volta das 16h30.