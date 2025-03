Após flagrante na cama, marido mata amante e joga corpo no lixo

Traição termina em morte.

Após flagrar a mulher na cama com outro, o marido matou o amante a facadas e colocou o corpo na lata de lixo. Ele também atacou a esposa, que foi hospitalizada. O caso aconteceu no Tennessee, nos Estados Unidos, no último sábado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Jonathan Belk, de 41 anos, foi preso após matar o amante, identificado como Billy Jean Floyd, de 18 anos. A esposa, Jada Gholston, de 31 anos, levou várias facadas, de acordo com a polícia.