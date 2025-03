Presidente da OAB-SP participa de posse da Ordem em São José

Com a participação do presidente da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo, o advogado criminalista Leonardo Sica, a OAB São José dos Campos e Paraibuna realiza na noite desta quarta-feira (12) a posse de sua nova diretoria. A subseção conta com cerca de 6.000 advogados, com mais de 5.500 deles em São José.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O evento acontece no teatro da Faculdade de Direito da Univap (Universidade do Vale do Paraíba), na região central de São José dos Campos, a partir das 18h30.